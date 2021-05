Chiavari – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni della ragazza di vent’anni coinvolta ieri sera in un terribile incidente stradale all’incrocio tra via Gagliardo e via Vinelli a Chiavari.

La giovane viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’auto.

Ad avere la peggio la ragazza che è stata sbalzata dal motociclo ed è caduta rovinosamente a terra perdendo i sensi.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Verde di Chiavari in servizio 118. Il personale paramedico ha soccorso la ragazza e l’ha intubata per poi trasferirla il più velocemente possibile al pronto soccorso dell’ospedale di Genova in codice rosso, il più grave.

In corso le indagini della polizia locale e dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.