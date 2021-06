Genova – Ha denunciato ai carabinieri di essere stata molestata e palpeggiata dall’autista di un pullman turistico adibito a trasporto studenti durante il lockdown. Una ragazza genovese ha presentato denuncia a seguito di un episodio che, se confermato, sarebbe davvero gravissimo.

L’autista, 50enne, è stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere in Tribunale delle accuse presentate dalla ragazza ma durante il primo interrogatorio avrebbe negato ogni accusa sostenendo di aver semplicemente accompagnato la giovane da una delle fermate previste sino alla fermata di piazza della Vittoria e di non averla neppure toccata.

L’episodio, ancora una volta, dimostra quanto sarebbe importante disporre di telecamere di sorveglianza su tutti i mezzi pubblici anche per registrare – e poi documentare laddove ve ne sia necessità – quanto avviene a bordo.