Albenga (Savona) – Sono quattro i chilometri di coda sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Andora e Albenga, in direzione del capoluogo ligure, per un incidente che ha coinvolto un furgone.

Nei pressi dell’uscita di Albenga un mezzo telonato, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è ribaltato provocando code e rallentamenti nel tratto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Stradale e ai sanitari del 118.

Per chi si trova a viaggiare sul tratto il consiglio è quello di uscire ad Andora e rientrare in autostrada a Borghetto.

Al momento sono presenti quattro chilometri di coda ma la situazione potrebbe peggiorare.