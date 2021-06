Genova – Non ce l’ha fatta, all’ospedale policlinico San Martino, la donna di 37 anni che si era infettata con il coronavirus due mesi fa, a La Spezia.

La direzione dell’ospedale genovese conferma il decesso della giovane.

Dopo 10 giorni di ricovero alla Spezia, le condizioni della paziente sono apparse tali da richiedere un trasferimento presso il Policlinico.

Durante il ricovero a San Martino, la paziente ha subito un arresto cardiaco, complicanze polmonari importanti come un pneumotorace bilaterale ed è quindi stata trattata per oltre 1 mese in ECMO, una particolare terapia volta a escludere i polmoni e permettere l’ossigenazione del sangue.

Non si sono registrati significativi miglioramenti del quadro clinico fino al sopraggiungere del decesso.