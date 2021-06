Ventimiglia – E’ annegato in mare nonostante il tentativo di salvataggio di un bagnino che si è subito lanciato al salvataggio ma non è riuscito a raggiungerlo in tempo. Tragedia questo pomeriggio nel tratto di mare vicino alla foce del torrente Roja, a Ventimiglia.

Due migranti si sono trovati in difficoltà dopo essere entrati (o finiti) in mare e uno di loro è annegato tra i flutti.

Dalla spiaggia di passeggiata Oberdan, un bagnino e altre persone che si erano accorte di quanto stava avvenendo, ha cercato di salvare le due persone riuscendo a raggiungerne a nuoto solo una.

La seconda persona è stata recuperata poco dopo ma ormai era morta annegata.

Inutile il tentativo di rianimazione sulla spiaggia.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine per risalire alle cause della tragedia.

Lo scorso anno un altro migrante era morto, trascinato in mare, dalla corrente del Roja in cui si era immerso per lavarsi o forse per recuperare qualcosa che era caduto in acqua.