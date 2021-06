Genova – Ancora disagi in Valbisagno per la presenza di numerosi cantieri sulla carreggiata.

La situazione più critica all’altezza del viadotto Bisagno dove un restringimento della carreggiata provoca una strozzatura che genera lunghe code e incolonnamenti.

Ma altri cantieri creano problemi nella zona, oltre alle rotatorie già oggetto di proteste e segnalazioni da parte dei residenti.

Un sopralluogo dell’assessore al traffico è avvenuto nei giorni scorsi ma al momento non risultano in programma interventi per risolvere i problemi.

Automobilisti esasperati e pendolari alle prese con code al mattino e al pomeriggio, specie nelle ore di punta, negli spostamenti da e per il centro cittadino.