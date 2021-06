Genova – Un appello alla mobilitazione dei genovesi – e non solo – per salvare la Città dei Bambini che chiude al Porto Antico, forse si trasferirà altrove ma non è ancora dato sapere dove ma potrebbe anche chiudere definitivamente la sua importante esperienza.

A lanciarlo diverse forze politiche preoccupate per la scarsa attenzione dedicata ad un pilastro dell’intrattenimento culturale e formativo presente nella nostra città.

“Una città che non pensa ai bambini, non pensa al futuro” ha dichiarato Ferruccio Sansa, capogruppo dell’opposizione in Regione Liguria – Come Lista Sansa lanciamo una mobilitazione. Scriviamo tutti al sindaco Bucci perché torni sui suoi passi”.

Sansa chiede di scrivere una email direttamente all’indirizzo della segreteria del Sindaco Marco Bucci (segreteria.sindaco@comune.genova.it) per chiedere un intervento deciso in favore della sopravvivenza della Città dei Bambini.

“Questa è l’ennesima conferma – scrive Sansa sulla sua pagina facebook – che Genova non pensa ai suoi cittadini, nemmeno ai più piccoli che sono il nostro futuro e trovavano nella Città dei bambini e dei ragazzi uno spazio di qualità, non solo per divertirsi, ma anche per imparare.

Un’occasione di incontro e socialità con attività ricreative e laboratori su scienza e tecnologia per le famiglie di Genova e del centro storico, ma anche un’attrazione per le famiglie di turisti che trovavano qui uno spazio unico, diverso e originale.

Questa chiusura cancella il bellissimo disegno realizzato da Renato Picco di costituire un polo unico e coerente per i bambini nel nostro centro storico. C’è il Museo del Mare, l’Acquario, la biblioteca De Amicis e c’era la Città dei bambini. Ora cosa ne sarà dello spazio che è stato sottratto ai nostri bambini e ragazzi? Dove riaprirà la Città dei bambini, se riaprirà?

Dobbiamo batterci a tutti i costi perché questo spazio non venga chiuso! Scriviamo al sindaco Bucci!