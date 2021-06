Genova – Un supermercato Coop da mille metri quadri è il primo “cliente” ad acquistare spazi vendita all’interno del centro commerciale in via di realizzazione negli spazi dell’ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno in una trattativa tra azienda concessionaria e attività locali.

Sembra quindi tramontare definitivamente il progetto di trasferire all’interno della struttura il supermercato Conad che è aperto nelle vicinanze e che, per primo, aveva manifestato interesse per gli spazi.

L’accordo siglato blocca definitivamente, salvo colpi di scena, il trasferimento.

Nessun negozio di quartiere è sinora riuscito a strappare un contratto vantaggioso per trasferirsi e i costi molto alti dei canoni di affitto sembrano essere l’ostacolo principale.

La reazione delle associazioni del commercio si fanno sempre più piccate e non è escluso che la vicenda si arroventi sino al limite di rottura se non interverranno correttivi in grado di agevolare i trasferimenti.

La reazione dei commercianti della zona è dura e certamente non vede di buon occhio l’apertura di un nuovo supermercato in un’area già densamente presa di mira dalle grandi marche. L’apertura di un nuovo punto vendita Penny è notizia di poche settimane fa e a brevissima distanza (in via Ayroli) dal luogo dove dovrebbe sorgere il punto vendita Coop.