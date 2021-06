Chiavari – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova la donna che ieri sera è rimasta coinvolta in un grave incidente in via Parma.

La donna era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata a terra.

L’incidente attorno alle 20,30 e alcuni testimoni hanno subito chiamato il 112.

L’ambulanza è intervenuta rapidamente ed ha trasferito la donna in codice rosso, il più grave, all’ospedale genovese.

Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di morte.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.