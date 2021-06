Savona – Rischia di perdere l’uso di una mano l’operaio addetto alla manutenzione vittima ieri pomeriggio di un grave incidente sul lavoro all’interno della stazione ferroviaria della città.

L’uomo, dipendente di una ditta incaricata della riparazione di un impianto di condizionamento ha avuto l’arto gravemente ferito dalla ventola di un macchinario che forse avrebbe dovuto essere spento durante la riparazione.

L’operaio è rimasto incastrato con la mano tra le pale della ventola che gli ha procurato gravissime ferite.

Soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento per cercare di salvare la funzionalità della mano.

Indagini in corso per accertare se durante l’intervento siano state rispettate tutte le prescrizioni di legge per la sicurezza sul lavoro.