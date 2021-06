Arenzano – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Umberto Ortu, l’assicuratore trovato morto in via del Lucertolone, nel comprensorio privato della Pineta di Arenzano.

A fare il macabro ritrovamento, la scorsa notte, intorno alle 4,30, un addetto alla sorveglianza che ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe una ferita alla testa che ha subito fatto pensare ad una morte provocata da qualcuno ma non viene esclusa neppure la pista di un incidente. L’uomo potrebbe aver sbattuto la testa a terra ferendosi mortalmente.

Le prime indagini hanno riguardato le ultime ore in vita dell’assicuratore che, secondo alcuni amici, avrebbe partecipato, insieme a molte altre persone, ad una festa privata.

Le testimonianze direbbero che la vittima si era allontanata da sola dalla festa e più tardi il suo corpo è stato trovato riverso a terra.

Il ritrovamento dei documenti, del portafogli e del cellulare dell’uomo farebbero escludere la pista dell’aggressione per rapina ma resta la possibilità che qualcuno avesse con l’uomo un conto in sospeso e che la morte sia avvenuta per omicidio.