Genova – Una maxi rissa con bastoni e spranghe nei giardini di piazza Galileo Ferraris e nelle vie vicine. Una ventina di persone, adulti e ragazzi che si affrontano senza esclusione di colpi sino al passaggio di un’auto delle forze dell’ordine con i lampeggianti accesi ma che non si sarebbe avvicinata alla zona, forse inviata per altro intervento.

E’ mistero nel quartiere di Marassi dopo la segnalazione, lanciata sulla pagina social del quartiere, in cui si racconta con dovizia di particolari di un regolamento di conti, pare tra tifosi di squadre avversarie, terminata con un fuggi fuggi generale e qualche ferito fortunatamente non grave.

A rendere “misterioso” quanto accaduto è il fatto che in molti, sulla pagina social, raccontano di aver chiamato le forze dell’ordine ma che l’arrivo dell’auto con i lampeggianti non sembrava “collegato” con l’episodio ma, piuttosto, il casuale passaggio forse diretti ad altra chiamata.

Di certo c’è solo che il mattino successivo (oggi) nella zona di piazza Galileo Ferarris sono state trovate spranghe e bastoni e bottiglie infrante che le due bande di teppisti hanno usato per aggredirsi e colpirsi.

Un episodio che potrebbe essere collegato al recente aumento di episodi di “sfida”, tra tifoserie opposte, con scalinate, muri e marciapiedi imbrattati con la vernice. Veri e propri gesti di teppismo simili a rivendicazioni territoriali di bande di malviventi da sobborgo americano.

Ad impensierire i residenti è l’ondata di violenza e l’assenza di controlli e di interventi delle forze dell’ordine che pure hanno in piazza Galileo Ferraris diverse telecamere di sorveglianza e poco lontano la sede (con ricoveri per auto e moto) della polizia locale.