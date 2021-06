Genova – Migliorano le condizioni della ragazza di 34 anni ricoverata alcune settimane fa all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca.

Lo ha fatto sapere l’ospedale genovese in una nota dove si specifica che la donna si trova ancora ricoverata in Ematologia ma che le sue condizioni sono in miglioramento.

La savonese era giunta autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Martino nei primi giorni di giugno lamentando un forte mal di testa.

Durante le fasi del triage, la 34enne ha spiegato ai medici di aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca il 27 maggio.

Le analisi del caso avevano poi evidenziato la presenza di alcuni trombi per cui era stata prontamente trattata.

Dopo il ricovero in Terapia Intensiva, lo scorso 15 giugno era avvenuto il trasferimento nel reparto di Ematologia.