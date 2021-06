Genova – Continuano i disagi per gli utenti della rete autostradale ligure.

Dopo la riapertura in ritardo del tratto tra Aeroporto e Pra’, sull’autostrada A10 verso Savona per un guasto a un carrello elevatore, i rallentamenti e le code verso ponente non sembrano diminuire.

In A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e Savona, sono 9 i chilometri di coda segnalati per la presenza di cantieri.

Sempre sulla A10 ma tra Pegli e il bivio con la A26, altri due chilometri di coda stanno rallentando il transito dei veicoli.

Ancora in A10 ma tra Savona e Albisola, in direzione di Genova 2 chilometri di coda, ancora per lavori, stanno causando disagi.

In A7 Genova – Milano, coda di un chilometri tra Busalla e Ronco Scrivia mentre cinque chilometri di coda sono presenti tra il bivio con la A12 Genova – Livorno e Busalla, sempre per lavori.