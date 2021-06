Nessun decesso e nessun nuovo contagio registrato dal bollettino ufficiale della Regione Liguria. Una condizione che non si verificava dallo scorso anno quando, durante l’estate, il virus sembrò “sparire” del tutto per poi tornare con i primi freddi.

IN deciso calo anche il numero delle persone ricoverate ed in cura per il coronavirus negli ospedali della Liguria.

Un segnale decisamente positivo per il servizio sanitario e per la campagna di vaccinazione ancora in atto e che, ci si augura, possa bloccare del tutto la pandemia eliminando o riducendo al minimo, una eventuale nuova ondata autunnale.

Ecco i dati ufficiali pubblicati nel bollettino della Regione Liguria del 28 giugno 2021