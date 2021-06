Sestri Levante (Genova) – Pesca record questa notte a Sestri Levante dove il peschereccio Michelangelo ha portato a terra oltre mille casse di acciughe.

Un pescato, tuttavia, non adatto alla salagione per via della taglia delle acciughe pescate, di dimensioni medio piccole.

Gran parte del pescato è stata quindi trasferita sulla costa adriatica per via della maggiore facilità nella vendita di acciughe di questo tipo.

Emanuele Merisio, comandante del peschereccio, si è detto soddisfatto per la quantità, meno per la resa che per una cassa di 7 chili, spiega, sarà inferiore a 10 euro.