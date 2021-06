Genova – Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio divampato ieri sera sulle alture di Begato.

Il rogo ha interessato una baracca abbandonata in salita Acquamarsa e ha rischiato di estendersi al bosco poco distante.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio circoscrivendo le fiamme ed estinguendo l’incendio.

Sull’accaduto stanno ora indagando i Carabinieri.

Non è escluso, infatti, che l’incendio possa avere un’origine dolosa ma saranno le verifiche degli uomini dell’Arma a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.