Genova – Tecnici al lavoro lungo il muraglione della statale Aurelia, in via Rubens a Voltri, per accertare l’entità dei danni creati dal cedimento di una parte del muraglione esterno, costruito a protezione dal mare.

Il crollo è stato segnalato nel primo pomeriggio ed ha fatto scattare l’allarme anche perché, se la struttura dovesse risultare pericolosa, sarebbero grossi guai per la già precaria condizione della viabilità da e per il ponente ligure.

In realtà si tratterebbe – secondo le prime informazioni – di un cedimento della copertura del muraglione e non del riempimento stesso. L’ipotesi di una chiusura totale sembra quindi al momento allontanarsi.

Domattina i tecnici del Comune di Genova verificheranno ancora il tratto crollato ed eseguiranno verifiche più approfondite.

Alle verifiche saranno presenti anche i rappresentanti del Municipio VII Ponente che segue l’evolversi dell’emergenza sin dai primi minuti.

“Con l’occasione – spiega Matteo Frulio, assessore del Municipio – chiederemo che vengano trasferiti al Municipio anche i risultati delle ispezioni che sono state fatte di recente e che non sono mai state comunicate. Vogliamo capire quale è lo stato di salute dell’Aurelia e se ci sono pericoli per i Cittadini”.