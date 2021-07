Genova – Traffico bloccato per un incidente in galleria che si è verificato questo pomeriggio sulla A12 Genova – Livorno poco prima del casello di Genova Est, in direzione di Nervi.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi sanitari e meccanici.

Al momento, sono segnalati due chilometri di coda tra il bivio con la A7 e genova Est.