Genova – Ancora code e rallentamenti, con gravi disagi per gli automobilisti e per i trasportatori, sulle autostrade attorno al capoluogo ligure.

Dal primo mattino sono segnalati disagi sulla A26 Voltri-Gravellona Toce, tra l’allacciamento della A10 con la A26 sino a Masone, in direzione nord, per lavori.

Coda anche sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce in direzione Genova

Rallentamenti, sempre sull’autostrada A10, tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano, in direzione Genova

Disagi per code e rallentamenti anche sulla A7 Genova-Milano, tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, a causa di lavori.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Rapallo e Chiavari in direzione levante, per un cantiere.