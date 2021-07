Rapallo – Hanno dovuto trascorrere la notte presso amici e parenti o ospiti del Comune i residenti del palazzo di via San Benedetto, a Rapallo, evacuato a seguito del crollo della scala interna.

La palazzina di tre piani è inagibile per l’impossibilità di raggiungere gli appartamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio per soccorrere gli abitanti del palazzo che erano prigionieri nelle loro abitazioni e impossibilitati ad entrare o uscire.

Fortunatamente nessuno stava transitando sulle scale. I Vigili del fuoco hanno posizionato la lunga scala semovente in facciata e, facendo sicura dall’alto, hanno via via accompagnato a terra gli inquilini.

Oggi i tecnici comunali verificheranno eventuali altre lesioni al palazzo e decideranno come intervenire.