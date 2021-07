Chiavari (Genova) – Un tonfo sordo e poi uno molto più forte. Così, questa mattina si è sfiorata la tragedia in piazza Mazzini, a Chiavari, per la caduta di una campana dalla sede dell’ex tribunale.

A darne notizia è stato il Secolo XIX nella versione on line.

Il grosso manufatto di metallo si è staccato di schianto dalla struttura ed è precipitato di sotto dove, fortunatamente, non stava passando nessuno.

Subito dopo l’incidente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno lavorando alle verifiche del caso.

In particolare si sta accertando la stabilità della struttura che potrebbe presentare altri cedimenti.

Sull’episodio potrebbe essere aperta un’inchiesta per verificare di chi sia la responsabilità dei controlli e della manutenzione dell’edificio.

Notizia in aggiornamento