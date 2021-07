Genova – Primi volontari al lavoro, questa mattina, nell’ambito del progetto di impiego per la manutenzione e la sorveglianza nei parchi genovesi, da parte dei percettori di Reddito di Cittadinanza.

Questa mattina, nei giardini pubblici di Villa Scassi a Sampierdarena, il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Gambino ha incontrato i volontari per Genova, che sono stati coinvolti nel monitoraggio e segnalazione di eventuali criticità in nove spazi cittadini: Villa Doria, Villa Rossi, Villa Scassi, Villa Croce, Villetta Dinegro, Acquasola, Villa Imperiale, Parchi di Nervi e la zona di Boccadasse e Corso Italia.

Si tratta di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che pertanto sono tenute a svolgere attività utili alla collettività.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Tutela Spazi Cittadini”, promosso dal Comune di Genova in collaborazione del Centro Unico per l’Impiego.