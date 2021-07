Genova – Ben 12 patenti ritirate in una sola notte per guida in stato di ubriachezza. E’ allarmante il bilancio della serata di controlli effettuati dalla polizia locale in corso Saffi, corso Quadrio e corso Italia.

Gli agenti hanno scoperto ben 12 persone alla guida di mezzi e con un tasso alcolico nel sangue al di sopra dei limiti di legge.

Sei erano alla guida di auto e sei alla guida di mezzi a due ruote.

I controlli sono stati eseguiti dal Reparto Pronto Intervento, dal Distretto territoriale Centro e dal Distretto territoriale Valbisagno.

Delle 12 persone cui sono state ritirate le patenti, 7 avevano un tasso di alcol nel sangue pari a 1,5 grammi per litro e gli altri 5 sanzionati per il tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro.