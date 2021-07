Genova – Ha spintonato, insultato e buttato a terra un anziano sulla spiaggia poi, all’arrivo della Polizia, ha tentato di colpire gli agenti.

Per questo un uomo di 34 anni è stato denunciato in stato di resistenza a Pubblico Ufficiale e multato per ubriachezza.

Gli agenti sono intervenuti a Puntavagno, nel pomeriggio di ieri, per una lite tra due persone.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il proprietario di un locale che ha riferito loro di aver dato riparo a un anziano terrorizzato per il comportamento di un uomo che lo ha aggredito senza motivo.

L’anziano era in spiaggia quando il 34enne si è avvicinato prima urlandogli qualcosa di incomprensibile in lingua straniera, poi spingendolo e facendolo cadere sulla sabbia.

In pochi minuti gli agenti hanno individuato l’aggressore, completamente ubriaco e fuori controllo, infastidito dalla presenza della polizia.

Il 34enne ha più volte tentato di allontanarsi dai poliziotti gettando il panico tra i bagnanti, molti dei quali anziani e bambini.

Quando hanno cercato di far andare via dalla spiaggia l’uomo, nonostante fosse invitato alla calma, il 34enne ha iniziato a spingere gli agenti, cercando di colpirli a calci e pugni.

Dopo una ventina di minuti in cui l’atteggiamento aggressivo dell’uomo cresceva facendo preoccupare i presenti, gli operatori sono riusciti a contenerlo e lo hanno accompagnato in Questura per gli atti di rito.