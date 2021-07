Genova – Arriverà lunedì la risposta dal Ministero dei Trasporti alla proposta di utilizzare una carreggiata per entrambe i sensi di marcia per ridurre l’impatto della chiusura del tratto dell’autostrada A10 Genova Ventimiglia tra Genova Ovest e Genova Prà.

La proposta è stata avanzata dalla Regione Liguria e garantirebbe un collegamento aperto, seppur limitato e decisamente insufficiente ai normali flussi viari, per non paralizzare del tutto i collegamenti.

Autostrade per l’Italia ha comunicato nei giorni scorsi l’intenzione di chiudere completamente il tratto dal 6 agosto e per 18 giorni, in direzione Savona e l’annuncio ha suscitato un diluvio di proteste e di perplessità poiché significherebbe scaricare l’intero flusso autostradale sulla viabilità locale già al limite in alcune giornate per gli intensi traffici diretti e provenienti dal porto.

Nasce così l’ipotesi di utilizzare la carreggiata in direzione levante per un doppio senso unico in entrambe le direzioni.