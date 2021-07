Parma – Chicchi di grandine grandi come uova che cadono dal cielo sfondando parabrezza di decine di auto in viaggio sull’autostrada A1.

Uno scenario incredibile quello che si è presentato ai soccorritori che hanno raggiunto decine di auto danneggiate lungo il tratto di autostrada A1 tra Parma e Fiorenzuola, chiuso per consentire i soccorsi e rimuovere le auto impossibilitate a riprendere il viaggio.

In pochi minuti la grandine è caduta come sassi lanciati sui parabrezza ed ha sfondato i vetri e danneggiati la carrozzeria.

Agli automobilisti non è rimasto che fermare le macchine e aspettare i soccorsi tra scene di panico.