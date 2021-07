Genova – Nelle prime ore della mattinata gli agenti della squadre mobile delle Questure di Genova e Savona hanno eseguito diversi arresti a seguito dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova su richiesta del Pubblico Ministero presso la – DDA-, che applica misure detentive per dieci persone indagate.

L’indagine è stata condotta congiuntamente dai due Uffici investigativi, al fine di individuare i mandanti dei fatti accaduti in data 19.11.2020 in Varazze, dove presso l’Hotel La Vela era stato sventato, con l’arresto di sei persone, il sequestro a scopo di estorsione di un imprenditore genovese.