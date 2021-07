Non si ferma la lenta ma costante risalita del numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria ne ha registrati ben 144 nelle ultime ore, scoperti effettuando 3.248 tamponi molecolari e 2.654 tamponi antigenici rapidi. Una situazione che rende ancora più determinante raggiungere gli obiettivi di vaccinazione della popolazione per scongiurare una nuova ondata in autunno.

Resta valido anche l’invito a mantenere alta l’attenzione sulle norme di comportamento di auto difesa. Occorre indossare la mascherina sui mezzi pubblici, nei locali chiusi e, all’aperto, quando non è possibile mantenere il distaziamento e in presenza di assembramenti.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di infezione suddiviso per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 40

– SAVONA (Asl 2): 9

– GENOVA (Asl 3): 44

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 18

– LA SPEZIA (Asl 5): 32

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria del 28 luglio 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.445.992 3.248 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 451.670 2.654 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 104.934 144 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 2.316 108

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 201 LA SPEZIA 378 IMPERIA 257 GENOVA 1.212 Residenti fuori Regione/Estero 48 altro/in fase di verifica 220 TOTALE 2.316

Media intensità+TerapiaIntensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 43 6 2 ASL1 6 0 3 ASL2 4 0 -2 San Martino 10 6 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 15 0 2 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 1 0 0 ASL 3 Villa Scassi 1 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 4 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 3 0 1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 3 0 1

Isolamento domiciliare 1.002 85 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 98.258 36 Deceduti 4.360 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 182 ASL 2 87 ASL 3 402 ASL 4 60 ASL 5 211 Liguria 942

Vaccinazioni in Liguria – Dati 28/07/2021 ore 16:00

1.801.750 Consegnati (fonte governativa) 1.673.668 Somministrati 93% Percentuale vaccini somministrati su consegnati