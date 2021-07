Genova – 122 nuovi contagi da Coronavirus in Liguria mentre tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale e i decessi. Genova – 122 nuovi contagi da Coronavirus in Liguria mentre tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale e i decessi.

Questo il quadro che emerge dai dettagli diffusi oggi dalla Regione Liguria a proposito della pandemia da Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono stati 122 i nuovi casi, scoperto su 2.974 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 3.308 tamponi antigenici rapidi.

Salgono i ricoveri in ospedale, con tre persone in più che hanno bisogno dell’assistenza ospedaliera, così come sale ancora il conteggio delle vittime con la morte di un uomo di 93 anni avvenuta all’ospedale San Martino lo scorso 28 luglio.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 36

– SAVONA (Asl 2): 14

– GENOVA (Asl 3): 34

– Chiavari e Tigullio (Asl 4): 8

– LA SPEZIA (Asl 5): 25

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5