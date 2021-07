Genova – Diverse centinaia di persone stanno protestando contro i Green Pass nel centro della città, in piazza De Ferrari.

No Green Pass e No Vax manifestano contro l’introduzione in Italia, dal prossimo 6 agosto, del documento che comprova l’avvenuta vaccinazione anti coronavirus per accedere a spettacoli ed eventi sportivi e per andare nei ristoranti e nei locali al chiuso.

La manifestazione ha avuto un momento di raccoglimento in ricordo del dottor Giuseppe De Donno, morto suicida recentemente.

De Donno aveva “inventato” l’uso delle trasfusioni di plasma “iperimmune” per combattere il covid ma la terapia è stata velocemente messa in disparte per altre cure a base di farmaci.

Per i No Vax e i No Green Pass la sua morte è “misteriosa” e andrebbe chiarita.