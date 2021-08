Savona – Autostrada chiusa nelle ore notturne e per cinque notti consecutive, del raccordo tra la A10 Genova – Ventimiglia e la A6 Savona Torino.

A comunicarlo la società autostrade.

Sulla Complanare di Savona, per programmati lavori di altra concessionaria, in orario notturno, sarà chiuso il bivio con la A6 Torino-Savona per chi da Savona è diretto verso Torino, nelle cinque notti consecutive di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 agosto, con orario 21-6. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altare sulla A6 Torino-Savona.