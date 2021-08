Genova – Verrà riconsegnata ufficialmente alla città questa sera, alle 18,30, la fontana di Boccadasse completamente restaurata grazie all’iniziativa dell’associazione Genova Cultura APS.

L’intervento, interamente finanziato da privati e sponsor restituisce al borgo marinato la sua fontana simbolo, riportata agli antichi splendori e dopo il recuper di alcune parti che erano state “nascoste” da interventi precedenti.

La vasca era in cattivo stato conservativo a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e all’usura.

Grande attenzione è stata dedicata alla rimozione di uno spesso strato di calcare all’interno della vasca e sulla pietra superiore che ospita il rubinetto. Sono stati anche rimossi il vecchio rubinetto non originale e la tinteggiatura di colore rosa, non idonea, applicata al

fine di coprire difetti e usura. Sotto questo strato di colore è emerso un intarsio marmoreo che ospitava probabilmente il rubinetto originale.

I genovesi potranno rivedere la vasca in tutto il suo splendore. Sarà una vera e propria inaugurazione con taglio di un significativo nastro rosso e con la necessaria presenza della cittadinanza.