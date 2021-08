Genova – Una gatta della colonia felina di Prà ferita da un amo da traina abbandonato. Ha dovuto subire un piccolo intervento chirurgico per rimuovere le punte accuminate dei molti ami “ad ancoretta” la gatta incappata in un attrezzo da pesca abbandonato o forse lasciato intenzionalmente da qualche malintenzionato.

Fortunatamente la gatta Marta è stata trovata in tempo dalle persone che curano l’oasi ed è stata portata velocemente dal veterinario ma se fosse fuggita avrebbe potuto riportare gravi lesioni o addirittura morire per una infezione.

Il medico ha rimosso gli ami e disinfettato le ferite ed ora la gatta resterà in osservazione e sotto antibiotici per verificare l’esito positivo dell’operazione.

In un appello diffuso su Facebook, le persone che curano i gatti chiedano maggiore attenzione e ricordano che uno strumento di quel tipo avrebbe potuto ferire in modo grave anche un bambino.