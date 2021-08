Genova – Proseguiranno questa mattina le indagini sulla presenza di un grosso quantitativo di idrocarburi rilevato nei tombini di via Ronchi, nel quartiere di Multedo.

L’allarme è scattato ieri sera quando un residente, tornando a casa, ha avvertito un forte odore di “petrolio” ed ha notato una sostanza oleosa che scorreva nei tombini del rio tombinato sottostante.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito sgomberato la zona e iniziato i primi rilievi tecnici stabilendo la presenza di idrocarburi potenzialmente pericolosi.

Una successiva analisi di tecnici Arpal avrebbe evidenziato la presenza di isobutene, prodotto di raffineria che viene usato nella produzione delle materie plastiche ed è tossico se inalato e potenzialmente esplosivo.

I pompieri hanno fatto allontanare tutte le auto posteggiate nella zona interessata e poi sono stati effettuati diversi campionamenti.

In corso l’esame delle condotte delle aziende che producono e commercializzano idrocarburi nella zona per accertare eventuali perdite o dispersioni nell’ambiente.

A preoccupare è la presenza in zona di un rio tombinato che potrebbe essere stato inquinato dalla sostanza che potrebbe arrivare al mare.