Genova – Ha rubato articoli in una profumeria di piazza Portello poi è fuggito salendo al volo su un autobus ma è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale.

E’ accaduto nei giorni scorsi quando l’uomo si è introdotto nella profumeria di piazza Portello portando via tre prodotti per un valore complessivo di 71 euro.

I suoi movimenti non sono passati inosservati a una commessa che lo ha notato e inseguito.

Il malvivente, vistosi scoperto, è scappato salendo al volo su un autobus della linea 34, diretto verso la stazione di Principe.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Locale che hanno ascoltato la descrizione della commessa e visionato le telecamere di sorveglianza del negozio.

E’ iniziata quindi una ricerca del ladro che si è conclusa in piazza Santa Fede, nel centro storico cittadino. Qui gli agenti in borghese si sono qualificati attraverso il tesserino di riconoscimento ma l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo il personale.

E’ stato l’arrivo dei rinforzi che ha permesso il fermo e il trasferimento in piazza Ortiz per il fotosegnalamento.

L’uomo aveva ancora il materiale rubato. Per lui è scattato l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.