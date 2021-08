Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo (esclusi i bambini e le bambine sotto i 12 anni):



Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso

Sagre e fiere, convegni e congressi

Centri termali, parchi tematici e di divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Concorsi pubblici

Al via l’obbligo del Green pass da oggi, in tutta Italia, per partecipare ad eventi e spettacoli, per locali e ristoranti al chiuso ma anche per palestre, Musei e mostre.Il documento comprova l’avvenuta vaccinazione ed il limitato rischio di contagiosità.

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: