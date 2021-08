Arenzano – Una fiammata all’interno del forno a micro onde in cucina e l’ambiente che si riempie di denso fumo nero. Così è rimasta intossicata, ieri sera, una donna residente in via Pecoraro, sulle alture della citatdina della riviera ligure di ponente.

La donna è riuscita a chiedere aiuto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

La persona intossicata è stata trasferita in ospedale per le cure del caso mentre i vigili del fuoco si sono assicurati che il forno a microonde non prendesse fuoco.

In corso indagini per accertare le cause dell’incidente.

Le condizioni della donna non sarebbero gravi.