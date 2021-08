Genova – E’ stato visto mentre maltrattava una tartaruga gettandola ripetutamente a terra e tirandole gli arti con forza, per questo un 43enne pregiudicato è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per maltrattamento di animali.

Alcuni passanti in via Andrea Doria hanno notato l’uomo mentre sbatteva sull’asfalto l’animale, tirandole ripetutamente gli arti come se volesse strapparglieli.

A quel punto hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Centro trovando l’uomo ubriaco mentre urinava in piazza in mezzo alla gente, con la tartaruga capovolta accanto a lui.

Dai controlli che ne sono seguiti, è emerso che a carico del 43enne era stato emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane perimetrale del centro storico che gli era stato notificato lo scorso settembre con la validità di un anno.

Per questo, vista l’inosservanza del provvedimento è stato denunciato; inoltre è stato denunciato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza.

La tartaruga, a cui è stato rotto parzialmente il carapace, è stata affidata all’OIPA.