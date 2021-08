Genova – Basta alcol di notte in corso Italia al di fuori delle aree dei locali.

Questa, in sintesi, la nuova ordinanza anti alcol firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci contro la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in corso Italia dalla mezzanotte alle 7.00 del giorno successivo.

L’ordinanza è arrivata su proposta degli assessori al commercio Paola Bordilli e alla sicurezza Giorgio Viale.

Stop all’alcol “da asporto” lungo la passeggiata e multe da 500 euro per chi non rispetterà l’ordinanza.

L’area di divieto riguarda, come detto, corso Italia e l’area attorno alla stessa, come via Cappello, via Medaglie d’Oro di lunga navigazione e lungomare Lombardo compresi, dall’altezza di via Casaregis fino alla chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse e si estende anche a via Minzoni e a via Campanella.

Il divieto, che vale per il consumo e la detenzione di bevande alcoliche senza chiusura originaria in area pubblica o aperta al pubblico, resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre.

I trasgressori, oltre alla multa, dovranno anche gettare nei cassonetti dei rifiuti le bevande. In caso di rifiuto, si vedranno sequestrate le bottiglie.