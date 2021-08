Pieve Ligure – Troppi assembramenti e “feste” notturne sulle scogliere e il Comune chiude nelle ore serali lo scalo Torre sino al 15 settebre.

Il Comune di Pieve Ligure rende noto che – nell’ambito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – è stata emessa un’ordinanza che disciplina l’utilizzo dello Scalo Torre sino al 15 settembre 2021.

Tale ordinanza tiene conto della necessità di evitare che si creino assembramenti.

Il per-sonale incaricato dal Comune sta provvedendo al monitoraggio degli accessi allo Scalo Torre, intervenendo quando l’affluenza non permette il rispetto delle norme anti conta-gio. Il servizio è attivo tutti i giorni con orario 8-19.

Il Sindaco di Pieve Ligure, in seguito all’organizzazione – nella notte tra domenica 8 e lu-nedì 9 agosto – di un assembramento di persone non autorizzate, ha disposto la chiusura dello Scalo Torre dalle 19 alle 8, proprio per garantire la tutela della salute e l’incolumità pubblica.