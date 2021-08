Roma – Gino Strada è morto. Il fondatore di Emergency aveva 73 anni. A comunicare la notizia i familiari del medico filantropo che ha fondato l’associazione umanitaria che cura in decine di ospedali gratuiti in giro per il mondo ed in particolare nelle zone di Guerra e con gravi problemi umanitari.

Strada era molto impegnato a difesa delle popolazioni oppresse ma anche dei Migranti e degli indigenti.

L’associazione Emergency non accetta finanziamenti governativi per mantenere la sua indipendenza.

La notizia della morte di Strada sta suscitando forte emozione sui social