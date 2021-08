Genova – Quasi 10 km di coda sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e il capoluogo ligure, in direzione levante.

A poche ore dalla chiusura di una carreggiata dell’autostrada per lavori – chiusura che proseguirà senza sosta sino al 25 agosto – la situazione è già drammatica, con Tir e camion incolonnati e automobilisti inferociti.

Il traffico procede a passo d’uomo tra Genova Prà e Genova Aeroporto e i rallentamenti si ripercuotono sulla viabilità ordinaria e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce in direzione Genova.

Pesanti le ripercussioni anche sulla statale Aurelia, tra Arenzano e Voltri e sulle direttrici che da ponente arrivano verso il centro e il Porto di Genova.

Divampano le proteste e la situazione diventa di ora in ora più allarmante per i traffici e i commerci della città ma anche per i turisti in arrivo e in partenza verso le isole.

Il timore è di una paralisi totale con conseguenze difficilmente immaginabili.