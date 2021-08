Genova – Era ricercato da sette anni l’uomo di 43 anni fermato alla stazione di Brignole dagli agenti della Polfer.

E’ accaduto sabato scorso.

Durante i controlli della Polizia Ferroviaria, intensificati per Ferragosto, gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo scoprendo che nei confronti dell’uomo era stato emesso un ordine di carcerazione per un cumulo di pene riguardanti reati contro il patrimonio e il possesso abusivo di armi per un totale di 6 anni e 3 mesi di reclusione, emesso nel 2014 dalla Procura della Repubblica di Milano.

L’ordine era sotto uno dei falsi nomi che l’uomo aveva dichiarato in passato e i controlli hanno evidenziato la presenza di diversi nominativi alcuni dei quali già censiti presso la banca dati della Polizia.

Una volta accertata la sua identità, l’uomo è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Genova Marassi.