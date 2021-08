Genova – Non partirà per Palermo la nave GNV Excellent ferma nel porto di Genova da ieri sera, bloccata da un non meglio precisato “problema tecnico” scoperto dalla Capitaneria di Porto a seguito di verifiche.

La nave, diretta in Sicilia, doveva partire ieri sera verso le 21,30 ma già pochi minuti prima della partenza è stato annunciato un ritardo per “problemi tecnici” riscontrati dalla Guardia Costiera salita a bordo per una verifica di routine.

Nella notte la decisione di bloccare la nave in porto sino al completamento di alcune riparazioni e le proteste dei 750 passeggeri che hanno scoperto in quel momento di non poter arrivare in Sicilia nei tempi previsti.

La situazione è andata via via surriscaldandosi sino alla decisione di GNV di annunciare il trasferimento a bordo di un’altra nave di tutti i passeggeri e delle oltre 300 auto.

Per chi sceglie di rinunciare al viaggio è previsto un rimborso totale mentre per chi proseguirà con la nuova nave è previsto comunque un indennizzo.

Ora i passeggeri attendono la nave (Superba) che li traferirà a Palermo mentre le autorità proseguono le verifiche sui “problemi tecnici” riscontrati a bordo di Excellent e che ne hanno causato il fermo.

Ecco la nota diffusa da GNV su quanto avvenuto:

In sede di verifiche preliminari alla partenza condotte con la Capitaneria di Porto, é stata riscontrata una anomalia tecnica per cui si è reso necessario un intervento di manutenzione.

Per questo motivo ieri sera (17 agosto) il traghetto Excellent non è potuto partire da Genova per effettuare il collegamento con Palermo previsto in partenza alle ore 21.30. I tecnici e gli ingegneri della Compagnia si sono immediatamente attivati ed è ora in corso l’intervento di manutenzione.

I 750 passeggeri sono stati accolti e assistiti a bordo. A ciascun passeggero é stata data la possibilità di sbarcare dalla nave e richiedere il rimborso oppure di alloggiare a bordo in attesa di essere riprotetti sul traghetto La Superba in partenza da Genova per Palermo questa sera alle ore 21.30. In mattinata si sono concluse le procedure di sbarco dei veicoli per permettere ai passeggeri che lo desiderano di proseguire il viaggio in autonomia.

La corsa Palermo-Genova di Excellent di questa sera è annullata.

La Compagnia é spiacente nei confronti di passeggeri e operatori per ogni disagio e si é attivata per assicurare ai passeggeri tutto il supporto necessario.