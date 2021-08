Genova – Riaprirà solo domani (sabato) mattina il tratto di autostrada A10 chiuso per lavori nelle gallerie e il timore, per la giornata di oggi, sono le partenze e gli arrivi per il fine settimana e per i traghetti. Un flusso di auto che potrebbe mandare in tilt la A10 come già successo nei giorni scorsi, con 15 chilometri di coda per entrare a Genova e code che si sono formate anche sulla A7 Genova – Milano e sulla A12 Genova Livorno e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce per le ripercussioni della A10.

L’invito, diffuso dalla Regione Liguria, è a rinviare il viaggio programmato per la giornata di oggi e di partire solo domani mattina, quando il tratto di autostrada A10 tra Genova Prà e Genova Aeroporto sarà completamente riaperto salvo contrattempi nelle lavorazioni che proseguiranno per tutta la giornata di oggi e la notte.