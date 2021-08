Genova – Rubavano vestiti nascondendoli all’interno di borse schermate le due donne di 33 e 38 anni arrestate dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per tentato furto aggravato in concorso tra loro.

Ieri sera un vigilante del centro commerciale Fiumara ha notato le donne, conosciute per i furti, entrare all’OVS con alcune borse di grandi dimensioni.

Dopo aver preso diversi capi di abbigliamento esposti e averli nascosti all’interno della borsa, ignare di essere osservate, sono uscite senza pagare, separandosi.

La guardia giurata è riuscita a fermarle e ha chiamato il 112, nulla ha potuto nei confronti della terza donna, che si è allontanata e al momento è ignota.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Cornigliano che hanno effettuato le perquisizioni del caso e hanno verificato che nella fodera delle loro borse era stata inserita una schermatura per non far suonare le barriere antitaccheggio.

Nella borsa erano presenti capi di abbigliamento per un totale di 365 euro, tutti muniti di placche e restituiti al negozio.

Processo per direttissima in mattinata per le due donne mentre sono in corso le indagini per l’identificazione della complice.