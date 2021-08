Savona – Bruciano ancora i boschi sulle alture della città in località Ciantagalletto dove i vigili del fuoco sono al lavoro da ieri pomeriggio per avere ragione delle fiamme.

Più volte l’incendio si è pericolosamente avvicinato alle abitazioni e cinque famiglie sono state costrette ad abbandonare in fretta le loro abitazioni per precauzione.

Al lavoro i mezzi aerei in grado di trasportare grossi quantitativi di acqua e liquido ritardante direttamente sul posto e lanciarli sull’incendio con precisione millimetrica.

Vigili del fuoco e squadre della protezione civile hanno continuato a lavorare anche per tutta la notte per tenere a bada i diversi focolai presenti e che minacciano di riprendere forza.

Indagini in corso per accertare se le fiamme abbiano o meno un’origine dolosa o se siano sfuggite a qualche fuoco acceso per bruciare sterpaglie o per un barbeque.

I responsabili potrebbero dover risarcire i danni ed andrebbero comunque incontro ad una pesante sanzione.

In Liguria vige l’allerta incendi ed è vietato accendere fuochi o usare apparecchi che generano scintille.

Pericoloso anche gettare cicche di sigaretta dal finestrino o parcheggiare l’auto sull’erba secca poiché le marmitte possono raggiungere temperature altissime ed innescare le fiamme.