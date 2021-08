Genova – Rifiutato da una giovane donna ha dato fuoco alla sua auto insieme ad un amico e l’incendio ha provocato l’intossicazione da fumo di un bambino. Rischiano grosso i due cittadini ecuadoriani che la scorsa notte avrebbero appiccato un incendio ad una autovettura parcheggiata in via Spaventa, al Campasso, nel quartiere di Sampierdarena. I due, spinti dalla volontà di punire la donna per un rifiuto, hanno appiccato l’incendio senza pensare che il fumo avrebbe avvolto l’abitazione soprastante.

Le famiglie residenti nel caseggiato sono state svegliate di soprassalto dal fumo e dalle fiamme che sfioravano la facciata dello stabile e si sono precipitate in strada dopo aver chiamato i vigili del fuoco.

Nella fuga il figlioletto della donna proprietaria dell’auto data alle fiamme è rimasto intossicato dal fumo ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Gaslini per le cure del caso.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno portato al fermo dei due cittadini ecuadoriani che sono ora accusati di incendio doloso e lesioni e dovranno risarcire la donna e l’intero condominio annerito dal fumo.

(foto Archivio)