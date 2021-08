Genova – Nei reparti covid ci sono praticamente solo persone non vaccinate e al San Martino, polo anti coronavirus sin dall’inizio della pandemia risultano 12 ricoverati tra i 32 e i 68 anni, tutti non vaccinati ed in gravi condizioni.

“Invito chi non si vuole vaccinare a farsi un giro negli ospedali e nelle terapie intensive per capire cosa sta succedendo e cosa succederà più avanti – spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino e in priama linea contro il coronavirus – Ormai siamo agli ultimi minuti o meglio in zona Cesarini per introdurre l’obbligo vaccinale” anti Covid. Corriamo dei rischi enormi se arriviamo con il 15% della popolazione italiana non vaccinata, parliamo di 50-60enni che rischiano di finire in ospedale tra pochi mesi”.